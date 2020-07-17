Около 20 тонн незаконно собранного металла обнаружили правоохранители в Борисовском районе

В деревне Мужанка Борисовского района в четверг 16 июля сотрудниками милиции было обнаружено около 20 тонн лома черного металла.





Информация в милицию поступила от местного жителя, рассказали в УВД Миноблисполкома. В деревне осуществлялась незаконная скупка металла у населения.

В милиции отметили, что это одна из крупнейших партий нелегального лома за последнее время.









По словам заместителя начальника УОПП УВД Андрея Амбражея, главной проблемой является то, что в ряде случаев «бизнесмены» скупают металл, похищенный с приусадебных участков и дач.

В настоящее время сотрудники милиции устанавливают правонарушителей. Обнаруженный лом будет обращен в доход государства.