Помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич провел прямую телефонную линию и личный прием граждан в Столинском райисполкоме.
Люди поднимали вопросы строительства социального жилья, судебных споров по поводу границ земельных участков, несвоевременной выплаты заработной платы, оформления незаконно построенных хозяйственных зданий и другие.
Так, один из жителей Столинского района позвонил и рассказал, что в 2015 году приобрел автомобиль в Гомельской области, оплатил покупку, но до сих пор ее не получил. Заявитель из поселка Речица интересовался, как решить вопрос с подтоплением участка во время весеннего паводка.
Анатолий Маркевич все обращения взял на контроль и поручил досконально изучить каждую ситуацию:
– В Столинском районе во время приемов часто возникают споры по земельным вопросам. Райисполком ситуацию контролирует. По отдельным вопросам даны разъяснения в ходе диалога; обращения, требующие более углубленного изучения, взяты на контроль. С каждым будем разбираться индивидуально.
Фото: архив БЕЛТА
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Около 20 человек обратились на прямую линию и личный прием граждан к помощнику Президента Анатолию Маркевичу в Столине
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