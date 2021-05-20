Торжественное мероприятие пройдет 27–28 мая в Бобруйске. Об этом сообщила Лариса Емельянчик, консультант Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования.
– На Республиканский последний звонок приглашены лучшие выпускники со всей страны: по 100 ребят из регионов и выпускники всех школ Бобруйска. Запланированы интересные формы мероприятия: церемония возложения цветов на площади Победы, торжественная линейка у входа в «Бобруйск-Арену», где будут награждены победители олимпиад, международных конкурсов, турниров. Затем для ребят организуют дискотеку. Всего порядка 2000 выпускников примет участие в этом мероприятии.
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Около 2 тысяч выпускников приглашены на Республиканский последний звонок в Бобруйске
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