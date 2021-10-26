Около 2 тыс. фур ожидает выезда из Беларуси в ЕС на границе

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе Беларуси с Латвией в очереди находится по меньшей мере 180 грузовых транспортных средств, "Урбаны" – более 260.Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось как минимум 150 грузовиков, "Котловка" – 170, "Каменный Лог" – не менее 310, "Бенякони" – по меньшей мере 160, "Привалка" – свыше 220.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" в очереди как минимум 200 грузовых транспортных средств, "Берестовица" – свыше 80, "Козловичи" – не менее 250.