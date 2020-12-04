Это традиционная ежегодная акция общественной организации накануне Нового года. Она помогает ребятам из многодетных, малообеспеченных, неполных семей и других социально уязвимых групп получить подарки в соответствии со своими желаниями. Организаторы как бы говорят акцией, что чудеса случаются. Новый Год – самое подходящее для этого время. Надо только надеяться.
Фото из архива
Елки желаний будут установлены в первичных организациях Красного Креста, на объектах предпринимателей, поддержавших акцию. На них будут помещены открытки с пожеланиями детишек. Каждый может осуществить желание мальчика или девочки.
– В прошлом году в новогодние праздники подарки во время акции на Гомельщине получили более 2,6 тысячи ребят, – привела данные председатель региональной организации БОКК сенатор Алла Смоляк.
Нынче мероприятие проведут в сокращенном формате с учетом эпидситуации.
Фото: БЕЛТА
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Около 100 елок желаний установит Красный Крест на Гомельщине
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