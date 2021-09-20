Около 100 домов разрушили потоки лавы на острове Пальма на Канарах

Потоки лавы на испанском острове Пальма, который относится к автономному сообществу Канарские острова, разрушили примерно сто жилых строений, информирует ТАСС.
– Да, это количество [было затронуто], – подтвердили информацию в пресс-службе правительства острова.
До этого было известно, что лава движется со скоростью около 700 метров в час, ее потоки направлены в сторону побережья.
Днем ранее на Пальме началось извержение вулкана вблизи города Эль-Пасо. В настоящее время из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. В связи с этим было принято решение эвакуировать местных жителей. В безопасных местах сейчас пребывают по меньшей мере 5 тыс. человек.
Информации о пострадавших нет. Все канарские аэропорты работают в штатном режиме.
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