Около 1,3 тыс. грузовиков ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Согласно актуальной на 08:00 информации, на белорусско-латвийской границе выезда ожидают 240 грузовых транспортных средств: по 120 в "Григоровщине" и "Урбанах".На границе Беларуси с Польшей скопилось 180 фур: 60 – в "Брузгах", 110 – в "Берестовице" и 10 – в "Козловичах".Больше всего большегрузов скопилось на литовском направлении – 850 машин. Через пункт пропуска "Видзы" ожидают выезда 120 фур, "Котловка" – 210, "Каменный Лог" – 150, "Бенякони" – 230, "Привалка" – 140."Несмотря на то что сопредельные европейские пункты пропуска за минувшие выходные лишь частично выполнили договоренности по пропуску грузовиков, количество транспорта на белорусской стороне, следующего в ЕС, не превысило среднестатистический показатель. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым понедельником (25 октября) количество грузовиков, находящихся перед белорусскими пунктами пропуска на границе с ЕС, уменьшилось на 48%", – уточняется в сообщении.