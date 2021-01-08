Похищенные, беременные, на штык посаженные. Как через фейки пытались раскачать общество

680 миллиардов голосов, или Как инопланетяне на выборы в Беларусь спешили

Все средства хороши?

Немного фантазии и много цинизма

Лжебеременность?

Улетел? Мечтать не вредно!

Шоу с продолжением… в милиции

Тимур и дубинка

Надо, Вася, надо! Говорить правду

Они поймут всё по… ушам

Лжешахтеры и лжемедики

А ручки-то вот они

Кто такой командир Сафонов и где его 40 бойцов?

Фонды всё!

Исцеляющая сила маршей

Избирателей пытались подменить ботами в сети. В один из дней оказалось, что на онлайн-платформе «Голос» почти 680 миллиардов голосов пользователей! И это не только население Земли с ее 7,809 миллиарда, к нам, похоже, присоединились и соседние галактики. А если серьезно, то этот сбой говорит о ненадежности подобных площадок, на самом деле оказавшихся ботофермами. Там искусственно создают голоса, которых в действительности нет.В августе фотографию с окровавленным ребенком оппоСМИ распространяли как могли, слепив душераздирающую историю. Мол, силовики покалечили семью из Гродно из-за политики. Чушь. Причиной драмы стала дорожная авария, в которой вместе с родителями пострадала и пятилетняя Юля. Благо отец семейства позже сообщил общественности, что не справился с управлением и что никаких силовиков в той истории не было.Эх, Карина. Помните фейк, где дамочка, Карина Малиновская, уверяла, что после жесткого избиения сотрудниками потеряла ребенка? Врала. И все для того, чтобы уехать в Польшу на правах преследуемой «рэжымам» жертвы. Девица, как выяснилось, сперва платно сделала аборт, а потом, решив воспользоваться ситуацией, принялась открыто призывать горожан участвовать в беспорядках. В общем, никакого избиения и «срочной операции» не было.Нет, очередное надувательство от TUT.BY. Портал утверждал, что одна задержанная на улице Червякова в Минске дама была в интересном положении. О нем она заявила прямо в суде, дабы избежать 25 суток ареста.Однако судья взял да и направил на обследование, факт беременности не подтвердился.Блогеры (я бы даже сказала «блохеры», поскольку развелось их как блох) вроде Путило врут по-черному. А 23 августа, когда толпа протестующих собралась у Дворца Независимости, Степан всех негодяев переплюнул: первым вбросил слух о том, что Президент, дескать, собирается покинуть столицу. Но в тот день, как известно, Александр Лукашенко, облетев Минск, вернулся во дворец с автоматом наперевес. А толпа? Разбежалась.Нашли как-то сотрудники МВД в телефоне одного «змагара» видеоролик, который до этого прилично погулял в деструктивных телеграм-каналах, соцсетях, набрав под 1 млн просмотров. Суть сюжета: задержание мужчины с бчб-символикой. Ролик оказался постановкой. Правоохранители к нему никакого отношения не имеют.Тут тебе и реквизит, и актеры. Кстати, в главной роли сам задержанный. Правда, потом минчанин оправдывался: мол, всего-то хотел разыграть супругу.«Тимура Мицкевича, подростка из Гродненской области, задержали, хотя он даже не участвовал в митинге. В ­СИЗО ему засунули дубинку в горло, требовали от Тимура петь и развлекать их, били электрошокером по пяткам, по глазам — дубинками. Врачам пришлось ввести его в кому». Шокирует? Еще бы. Но стоило присмотреться к ситуации, и выяснилось, что история лживая. 17-летний Тимур и сам обалдел от рассказанного настолько, что записал видеообращение: «Я, Мицкевич Тимур Расимович, действительно нахожусь в больнице. Попал я сюда с повышенным давлением. Прошу не распускать фейки о моем здоровье. Да, действительно под конвоем, но ребята не звери — адекватные». Кстати, Тимур участвовал в беспорядках, захватывал транспорт для блокировки дорог, бросал в силовиков камни. Из больницы сбежал, перебрался за рубеж.Ох уж эта рыжеволосая врунишка Василиса Голикова. Это она, выйдя из ­СИЗО на улице Окрестина, стала врать журналистам о пытках: «Били, оскорбляли, угрожали расправой, снимали штаны, обещали по кругу пустить, да так, что мама родная после не узнала бы». В общем, жуть жуткая. Но дело в том, что Вася — тот еще фрукт. Не раз задерживалась за проституцию. Координировала протесты в микрорайоне Уручье в Минске. Есть аудиозапись, где Голикова обсуждает с «коллегами», как будет мочить ­ОМОН.Потом Василиса за вранье извинялась.Еще одна дамочка, временно безработная из Новополоцка (она тогда называлась доверенным лицом Тихановской), хайпанула, назвавшись жертвой режима. Мило побеседовав с сотрудниками милиции в служебном кабинете, выйдя после освобождения к толпе, вдруг завопила, что ее схватили и «посадили на штык». Этот спектакль есть на видео, как и то, что «пронзенную штыком» в милиции никто и пальцем не тронул.В один из дней «оппы» как с цепи сорвались, став с остервенением рассылать по сети видео, на котором какой-то волосатый мужик томно рассказывал о «деаноне» силовиков. Говорил о некоей чудо-программе по распознаванию лиц, даже если они были скрыты под масками. Волосатого, кстати, зовут Андрей Максимов, он живет в США и является разработчиком игр.В общем, Максимов просто взял графический редактор и там наложил нужные лица, которые до этого уже были известны «змагарилам». Вот и вся программа.Сами знаете, какие СМИ как-то публиковали сообщения о десятках погибших в массовых беспорядках в Минске. Более чем о 30 «погибших» журналистам рассказал Сергей Караваев — тот самый «медик», из-за которого телеканал «Дождь» потом стыдливо извинялся в эфире. В СК Сергей признался: информация про убитых — это сугубо его предположение.Попадался милиции и «шахтер» Геннадий Давыдовский, который нес всякую околесицу на площади Независимости в Минске. Шахтер оказался ненастоящим. На «Беларуськалии» никогда не работал. На момент задержания — безработный. Живет не в Солигорске — в Слуцке. Да и форму ему подсуетили старого образца. Опять прокол.«Гродненскому журналисту Руслану Кулевичу сломали обе руки» — нахожу в сети очередное вранье. Да, Кулевич задерживался за участие в беспорядках 11 августа в Гродно, а уже 13-го числа был освобожден. Обратите внимание на скрине, по выходу из ИВС Руслан обеими руками держит свою собаку, а уже 14 августа оказывается «загипсован» и опубликовал заявление: ему сломали руки при задержании.«Командир роты ­ОМОНа Сафонов подал в отставку и за ним 40 бойцов». Совсем с фантазией у фейкометов худо. Возраст у них, что ли, такой, когда еще про Али-Бабу читают? Во-первых, с фамилией Сафонов командира роты в ­ОМОНе нет. Во-вторых, 40 бойцов отставников, «сваливших» вслед за ним, это вообще как «сказку сделать былью», — ни один не сбежал.Беглый активист Андрей Стрижак заявлял, что собирает деньги в поддержку протестующих. А вот о том, что деньги до людей не доходят и что тратит их Андрюшка на собственные нужды, он умолчал. Тут и покупки в торговых центрах, и развлечения, и загранпоездки. Если кто не знает, Стрижак — основатель оппозиционных фондов By-help и BySOL.Срочно! Молния! Оказывается, «змагарские» марши обладают целительным эффектом. На этих фото — исцелившаяся колясочница, которая выздоровела прямо на марше.