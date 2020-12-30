Глава государства Александр Лукашенко подписал Указ № 497 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь", которым действие Указа № 191 от 15 апреля 2013 года "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта" продлено на новый олимпийский цикл – до конца 2024 года. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Кроме того, в соответствии с документом Министерство спорта и туризма наделено дополнительными функциями по мониторингу за размером зарплаты спортсменов, использованием федерациями средств иностранной безвозмездной помощи и направлением компенсационных выплат международных спортивных организаций на проведение спортивных мероприятий.
Указом также закреплена обязанность клубов, пользующихся средствами поддержки, направлять спортсменов для участия в спортивных мероприятиях в составе национальных и сборных команд.
В целях создания равных условий для развития спорта среди людей с ограниченными возможностями указ предусматривает распространение мер поддержки на Белорусскую спортивную федерацию глухих.
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Оказание господдержки организациям физкультуры и спорта продлено до конца 2024 года
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ