Оказание господдержки организациям физкультуры и спорта продлено до конца 2024 года

Кроме того, в соответствии с документом Министерство спорта и туризма наделено дополнительными функциями по мониторингу за размером зарплаты спортсменов, использованием федерациями средств иностранной безвозмездной помощи и направлением компенсационных выплат международных спортивных организаций на проведение спортивных мероприятий.Указом также закреплена обязанность клубов, пользующихся средствами поддержки, направлять спортсменов для участия в спортивных мероприятиях в составе национальных и сборных команд.В целях создания равных условий для развития спорта среди людей с ограниченными возможностями указ предусматривает распространение мер поддержки на Белорусскую спортивную федерацию глухих.