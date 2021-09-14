Огромная акула-людоед набросилась на дайвера и отобрала его гарпун и улов

Гигантская акула длиной 3 метра напала на дайвера вблизи австралийского города Перт. Об этом сообщает Nine News.
34-летний Крис Джонс, который впервые погрузился на глубину, рассказал, что успел отплыть от берега на приличное расстояние и подстрелить нескольких рыб из подводного ружья. Потом около него оказалась акула-людоед.
– Она лишила меня улова: проглотила целиком и рыбу, и гарпун, – поделился воспоминаниями Джонс.
Мужчина рассказал, что, когда заметил хищника, попытался направить подводное ружье в его сторону, но акула выхватила свою добычу и быстро уплыла. После этого испуганный Джонс сразу же отправился к берегу, где его ждала супруга с детьми.
Большие белые акулы могут быть до пяти метров в длину и весом до двух тонн. Они обитают в прибрежных зонах и представляют серьезную опасность для человека.
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