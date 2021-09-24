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Ограничительные меры по коронавирусу в Санкт-Петербурге продлили до 31 октября

Коронавирусные ограничения, введенные ранее в Санкт-Петербурге, решили продлить до 31 октября. По актуальной информации пресс-службы городской администрации, обновленное постановление по противодействию распространению коронавируса подписал губернатор Александр Беглов. Об этом передает ТАСС. 


– По 31 октября продлеваются действующие запреты и ограничения, – сказано в сообщении. 

Так, в городе будет по-прежнему действовать обязательный масочный режим в общественных местах, включая магазины, транспорт, вокзалы и остановки общественного транспорта. 

В постановлении также отмечается, что с 1 октября руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, госучреждений и предприятий на постоянной основе "должны обеспечивать наличие у не менее 80% работников либо QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19, либо документа, подтверждающего получение первой дозы вакцины против коронавируса". 

Фото: pixabay.com
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