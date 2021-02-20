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  2. Ограничения на пересечение сухопутных границ США продлены до 21 марта

Ограничения на пересечение сухопутных границ США продлены до 21 марта

США объявили, что пока не планируют открывать сухопутные границы с Канадой и Мексикой. Запрет на поездки без особой необходимости или уважительной причины будет продлен как минимум до 21 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию радиостанции "Голос Америки".

30-дневное продление запрета происходит на фоне мер, которые администрация Джозефа Байдена намерена предпринять для ограничения распространения коронавируса. В частности, президент США распорядился провести переговоры с правительствами Канады и Мексики относительно разработки протоколов по защите общественного здравоохранения в наземных портах въезда. Распоряжение Джозефа Байдена касается также морских портов Соединенных Штатов.

С 26 января США ввели новые требования для международных авиапассажиров. Для посадки на рейс в США необходимо предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, полученный не позднее трех дней до вылета.

Канада также не заинтересована в скором снятии ограничений из-за продолжающейся эпидемии в Соединенных Штатах, заявил министр общественной безопасности Канады Билл Блэр.


По материалам БЕЛТА

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