Огородников: предприятия уже не могут существовать без оцифровки бизнес-процессов

Такое мнение высказал заместитель министра промышленности Александр Огородников на цифровом форуме #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане – регионы) в Могилеве. Одна из тем, которая обсуждается сегодня на бизнес-встрече, касается внедрения современных технологий в промышленной сфере.

– Сегодня без цифровизации не работает ни одно производство. Да, может быть, маленькие предприятия несколько меньше ощущают на себе эти веяния. Но крупные организации без оцифровки всех бизнес-процессов уже не могут существовать. Ведь современные технологии проникают на все этапы: начиная от разработки конструкторской документации и сопровождения до готового изделия. У каждого предприятия свой путь, но есть понимание того, что интернет вещей – это данность, с которой нужно работать. Если 10–15 лет назад звучали вопросы, для чего система менеджмента качества, сегодня об этом уже никто не спрашивает, – отметил заместитель министра.

Переход на «цифру» для промышленных предприятий – естественный процесс. Александр Огородников привел в пример мобильный телефон. Для кого-то это средство коммуникации, поэтому так часто его менять необязательно. А если это инструмент работы, гаджет нуждается в постоянном обновлении:

– Вкладывая средства в цифровую модернизацию, можно получить большую отдачу. Ведь производство словно живой организм. Важно не просто создать систему, а поддерживать и развивать ее. Со стороны Министерства промышленности аккуратным управлением стараемся делать так, чтобы каждый определенным образом был с нами интегрирован. Статистический сбор данных сегодня никого не интересует. А вот их обработка, прогноз, аналитика помогают руководителям принимать решения.

Александр Огородников акцентировал внимание на факте, когда конструктор завода чертил простые узлы на кульмане. На это уходило много времени:

– Сегодня автоматизированные комплексы позволяют из имеющейся базы данных уже выбирать готовые решения и адаптировать под имеющиеся задачи. Процесс цифровой трансформации – уже настоящее, а не будущее.