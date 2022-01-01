принято проводить в кругу семьи, с самыми близкими и дорогими людьми. В этот день всех нас объединяет одно - вера в чудо. Редакция sb.by собрала лучшие праздничные публикации из Instagram белорусов: посмотрите, сколько в этих фото тепла, любви и заботы!
Нарядные домашние питомцы, огоньки и праздничные блюда: новогодняя подборка из Instagram белорусов
В Беларуси началось первое утро нового - 2022 года! Любимый и взрослыми, и детьми праздник
принято проводить в кругу семьи, с самыми близкими и дорогими людьми. В этот день всех нас объединяет одно - вера в чудо. Редакция sb.by собрала лучшие праздничные публикации из Instagram белорусов: посмотрите, сколько в этих фото тепла, любви и заботы!
принято проводить в кругу семьи, с самыми близкими и дорогими людьми. В этот день всех нас объединяет одно - вера в чудо. Редакция sb.by собрала лучшие праздничные публикации из Instagram белорусов: посмотрите, сколько в этих фото тепла, любви и заботы!