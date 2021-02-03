Оглашен приговор пятерым фигурантам дела о повреждении машины семьи милиционера

То, что машина семьи милиционера, знали. И шли именно к ней. Соблюдали меры конспирации: свой транспорт оставили в лесу, а дальше – пешком. С собой компания взяла баллончики с краской, пеной, перцовые баллончики, электрошокеры, телескопические дубинки. Потом – совершение преступления и задержание.– робко отвечал после задержания один из автовандалов., – пожимал плечами другой.Опять это: «так получилось», «просто», «ошибся». Нет, граждане, вы прекрасно знали, куда и зачем шли. Знали, что нарушаете закон.Кстати, кто обвиняемые? Возраст от 28 до 39 лет. Один безработный, остальные работали – кто тренером по карате, кто развозчиком пиццы, кто в метро. Тот, что тренер, – Антон Бычковский. Ему также инкриминировали и наркостатьи – 328 и 329. Оборот наркотиков и посев, выращивание запрещенных растений. Дома у него обнаружили марихуану, семена конопли, лампы, вентиляторы и другие вещи для выращивания наркосырья. Цитата из «Онлайнера»:В общем, решение суда таково: фигуранты получили от двух до шести лет колонии. На обжалование приговора есть 10 суток.