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  2. Офтальмолог заявил, что пациенты с ожирением находятся в группе риска по развитию катаракты

Офтальмолог заявил, что пациенты с ожирением находятся в группе риска по развитию катаракты

У людей с ожирением катаракта может развиться в раннем возрасте, заявил в эфире программы "О самом главном" врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев.


Катаракта, или постепенное помутнение хрусталика, встречается не только у пожилых людей. С проблемой могут столкнуться пациенты с лишним весом, не достигшие 50-летнего возраста. Офтальмолог сообщил, что ученые провели несколько исследований и установили, что среди испытуемых с ожирением у 23 процентов катаракта возникла именно в раннем возрасте.

По словам специалиста, помутнение хрусталика у пациентов с лишним весом может происходить из-за усиления окислительного процесса.

– Избыточный вес требует большей циркуляции крови, поскольку жир – это тоже ткань, которой необходима оксигенация. Наши сосуды не рассчитаны на такую массу, поэтому жировая ткань остается без кровоснабжения, в результате чего происходит усиление окислительного процесса и возникает катаракта, – объяснил Дмитрий Дементьев.

Среди других причин катаракты в раннем возрасте у пациентов с ожирением врач назвал сахарный диабет, инсулинорезистентность, гиперлипидемию, непереносимость глюкозы и гипертонию.

Вместе с тем медик отметил, что от помутнения хрусталика в раннем возрасте защищены люди с индексом массы тела 25 и ниже.

– Люди, у которых индекс массы тела больше 25, подвержены раннему развитию катаракты. А у пациентов, у которых ИМТ выше 30, катаракта разовьется до 50 лет, – резюмировал Дмитрий Дементьев.

Фото: pixabay.com
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