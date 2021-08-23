Офтальмолог рассказал о влиянии коронавируса на зрение

Перенесенная коронавирусная инфекция может привести к серьезным заболеваниям глаз. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев.
Пациенты, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус, после выздоровления иногда жалуются на такие проблемы, как снижение зрения, боль в глазу или за глазом, покраснение сенсорного органа или века, сухость, опущение века, при чтении – искривление линии и выпадение букв в словах.
– На основании этих жалоб мы делаем дополнительные исследования и находим некоторые заболевания, – сказал офтальмолог.
Среди таких проблем врач назвал конъюнктивит, неврит зрительного нерва, тромбоз центральной вены сетчатки и макулярную дегенерацию сетчатки. Чтобы исключить или подтвердить наличие данных заболеваний после перенесенного коронавируса, необходимо провести ряд исследований.
– Необходима проверка остроты зрения, измерение внутриглазного давления, биомикроскопия с осмотром глазного дна с широким зрачком, оптическая когерентная томография сетчатки и зрительного нерва, – обратил внимание Дмитрий Дементьев.
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