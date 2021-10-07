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  2. Офтальмолог рассказал о причинах приобретенного косоглазия у взрослых

Офтальмолог рассказал о причинах приобретенного косоглазия у взрослых

Косоглазие бывает не только врожденным. Проблема может возникнуть даже у взрослых пациентов на фоне некоторых изменений в организме, заявил в эфире программы "О самом главном" врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев.


По словам врача, чаще всего косоглазие у взрослых возникает после перенесенного инсульта.

– В глазу есть шесть мышц, которые позволяют ему двигаться вправо-влево, вверх-вниз и по кругу. В результате инсульта может произойти паралич одной из этих мышц, из-за чего орган зрительной системы смещается в сторону, – объяснил Дмитрий Дементьев.

Следующая причина приобретенного косоглазия – ботулизм.

– Из-за отравления ботулотоксином также происходит паралич мышц, на фоне чего развивается косоглазие, – уточнил врач.

Заболевания щитовидной железы и близорукость тоже могут стать причиной данной проблемы, считает Дмитрий Дементьев.

– Близорукость появляется в детском возрасте, человек может бороться с ней всю жизнь. Косоглазие способно проявиться в данном случае по нескольким причинам: из-за разных глаз (один более близорукий, второй менее), а также из-за неправильно подобранных очков, – обратил внимание медик.

Опухоль головного мозга, по словам офтальмолога, вызывает косоглазие из-за нарушения иннервации мышц, а сахарный диабет – в результате диабетической ретинопатии, когда один глаз начинает видеть хуже.

Вместе с тем паралич мышц может быть вызван травмами и хирургическими вмешательствами на глазном яблоке.

Отмечается, что косоглазие у пациента можно заподозрить в том случае, если он часто прищуривается, а также делает наклоны и развороты головы, когда пытается рассмотреть предметы.

Фото: pixabay.com
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