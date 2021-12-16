Офтальмолог рассказал, о каких проблемах может сигнализировать слезотечение на морозе

Слезотечение на морозе не всегда является защитной реакцией организма, иногда симптом может говорить о наличии серьезных проблем со здоровьем. Об этом в эфире программы "О самом главном" предупредил врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев.
– У некоторых людей холод может вызвать аллергический конъюнктивит, – отметил офтальмолог.
Кроме того, по словам врача, слезотечение может говорить о солнечной аллергии.
– Как правило, люди, живущие в горах, сильно страдают от слезотечения, – уточнил Дмитрий Дементьев.
Синдром сухого глаза, подчеркнул медик, повышает слезоотделение, но жидкость не смачивает роговицу и испаряется.
– Дефицит витаминов тоже способен вызывать повышенное слезотечение. И наконец, возраст. У пожилых людей может быть небольшой выворот нижнего века, и слезная точка отходит от глаза, поэтому жидкость не попадает в нее и выходит через край, – заметил офтальмолог.
Вместе с тем врач заявил, что постоянный прием витаминов поможет справиться с синдромом сухого глаза. В частности, Дмитрий Дементьев порекомендовал принимать омега-3 и витамин С.
– Люди, у которых на морозе слезятся и краснеют глаза, могут нечасто закапывать сосудосуживающие капли, – добавил офтальмолог.
Пациентам с холодовой аллергией посоветовал использовать при выходе на мороз антигистаминные капли.
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