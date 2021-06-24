Офтальмолог рассказал, как легко убрать отечность век в домашних условиях

В эфире программы "О самом главном" врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал о методах борьбы с часто встречающейся глазной проблемой – отечностью век, а также назвал основные причины возникновения проблемы.
– Отек век встречается достаточно часто. При различных ситуациях в подкожную жировую клетчатку попадает вода, где она и скапливается. Жидкость не выходит из нее, поскольку данная ткань состоит из пористого жира, –рассказал Дмитрий Дементьев.
Среди причин отека век офтальмолог назвал чрезмерное употребление соли, аллергию, проблемы с носовыми пазухами, простуду, обезвоживание, заболевания сердечно-сосудистой системы или почек.
С периодическим возникновением отека век Дмитрий Дементьев посоветовал бороться с помощью огурцов.
– Огурец через ткани забирает воду, поэтому отеки на какое-то время прекращаются, – обратил внимание специалист.
Кроме того, для устранения проблемы можно использовать различные кремы. Однако первым делом при возникновении отеков важно отказаться от употребления соли –есть вероятность того, что проблема возникла из-за переизбытка данного пищевого продукта в рационе.
Офтальмолог, кроме всего прочего, посоветовал пользоваться глазными каплями.
– Одной из причин частых отеков может быть синдром сухого глаза, – уточнил Дмитрий Дементьев и добавил, что увлажняющие капли для глаз можно применять 3–4 раза в день.
Фото: pixabay.com
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