Официальное заявление генерал-майора Виктора Гулевича (видео)

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

­– На фоне сложной социально-политической и военно-политической обстановки внутри и вокруг нашей страны отмечаю успешное решение штабами всех уровней широкого спектра разноплановых задач.Здесь и вопросы военного планирования, и выполнение мероприятий развития Вооруженных Сил, поддержания высокого уровня их боевой и мобилизационной готовности.Органы военного управления активно участвовали в реализации военной политики государства. В этом плане завершившийся учебный год в Вооруженных Силах стал знаковым. Мы обновили «союзную» Военную доктрину.Успешно проведено совместное с российскими коллегами стратегическое учение «Запад-2021».Деятельность Генерального штаба Вооруженных Сил и штабов всех уровней в 2020/2021 учебном году оцениваю как результативную.Новый 2021-2022 учебный год объявлен в Вооруженных Силах годом боевой подготовки. Исходя из этого, основные усилия нами будут сосредоточены на совершенствовании уровня обученности военнослужащих.Учитывая сложную военно-политическую обстановку, созданный странами Запада «миграционный кризис», процесс подготовки Вооруженных Сил в 2021-2022 годах существенно скорректирован.Мы вынуждены реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру Государственной границы Республики Беларусь.С 2020 года нами фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль Государственной границы Республики Беларусь.Так, если месяц назад общее количество самолето-вылетов разведывательной авиации в сутки составляло 2-3, то сейчас эта цифра увеличилась почти в 2 раза и составляет 3-5 самолето-вылетов. Интенсивно задействуется для разведывательных полетов беспилотная авиация.Но что еще более важно – мы отмечаем широкое привлечение к выполнению разведывательных задач боевой авиации третьих стран. ВВС США активно осваивают так называемый Восточно-европейский театр военных действий. Минимальное удаление маршрутов их полетов от Государственной границы Республики Беларусь составляет 15-20 километров.Кроме увеличения интенсивности разведывательной деятельности, существенно повышает уровень опасности необоснованное с военной точки зрения создание крупных группировок войск на территории сопредельных с нами стран.Если на прошлой неделе нашими разведывательными органами были вскрыты 12 полевых лагерей для размещения военнослужащих и техники, то уже сегодня мы располагаем информацией о развертывании 14 таких лагерей. Их емкость позволяет размещать несколько десятков тысяч военнослужащих.Настораживает и то, что кроме создания группировок войск на польской территории, наращивают свои контингенты и наши Прибалтийские соседи – Литва и Латвия.А если еще учитывать агрессивное поведение Украины по отношению к Беларуси, то, по сути, вокруг нашей страны формируется «пояс недружественных государств» по принципу известной американской концепции «колец анаконды».При этом нарушаются все международные договоренности в вопросах безопасности и транспарентности военной деятельности. Попираются положения Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Мы предлагали польской стороне провести двустороннюю встречу специалистов по контролю над вооружениями, пригласить наших представителей для наблюдения за военной деятельностью, как этого требуют двусторонние региональные договоренности. Но наши предложения, которые позволили бы снять возникшее напряжение, к сожалению, пока не нашли поддержку у польской стороны.Более того, буквально на днях был сделан очередной недружественный шаг со стороны европейских государств. По инициативе НАТО был свернут еще один канал диалога и приостановлено практическое сотрудничество Североатлантического альянса с Республикой Беларусь.Но самое настораживающее в происходящих процессах – это неприкрытая милитаризация общественного сознания в соседних с нами странах.Все чаще в зарубежных средствах массовой информации появляются провокационные заявления бывших высокопоставленных военных деятелей, пытающихся выдавать себя за «экспертов» в вопросах военного искусства. А в целом мы видим, как население Польши, Прибалтики и Украины приучают к мысли о неизбежности войны.Ответом на провокационные высказывания, будет дальнейшее повышение обороноспособности Республики Беларусь.Мы нарастим интенсивность боевой подготовки, продолжим выполнять задачи по разведке для недопущения внезапного нападения на наше государство.В ходе различных тренировок и учений мы в течение учебного года отработаем вопросы по оперативному созданию группировок войск на различных операционных направлениях, апробируем различные варианты отражения военной агрессии против Республики Беларусь.Именно такие подходы заложены нами в подготовку Вооруженных Сил в 2021-2022 годах.Фото Владимира Блинова.