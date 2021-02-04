Офицеры Объединенного штаба ОДКБ прошли первый этап вакцинирования от COVID-19

Офицеры Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности прошли первый этап вакцинирования от COVID-19, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович.
"В Объединенном штабе ОДКБ во взаимодействии с Минобороны России проводится вакцинация военнослужащих от новой коронавирусной инфекции COVID-19, – отметил пресс-секретарь. – Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия личного состава Объединенного штаба ОДКБ применяется двухкомпонентная векторная вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России".
Профилактические мероприятия проводятся в преддверии участия офицеров Объединенного штаба ОДКБ в мероприятиях совместной оперативной и боевой подготовки, запланированных в текущем году, дополнил пресс-секретарь.
Фото: архив БЕЛТА
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