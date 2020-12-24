Офицеры и курсанты Академии МВД поздравили с Новым годом воспитанников столичного детского дома № 5

– рассказалаПомимо подарков, более семидесяти мальчишек и девчонок получили заботу, тепло и внимание. Курсанты поздравили ребят, расспросили об интересах и рассказали юным непоседам о своей будущей профессии.Дед Мороз и Снегурочка, их помощники, а также будущие офицеры весело провели с детьми время у новогодней елки. И пусть в этом году из-за масок не видно, как искренне улыбаются дети и взрослые, все было понятно по их глазам.Фото Академии МВД