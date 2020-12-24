Офицеры и курсанты следственно-экспертного факультета и факультета милиции ведомственного вуза провели благотворительную акцию «Наши дети» в столичном детском доме № 5.
– Гости в погонах приехали к ребятам не с пустыми руками. Море подарков, фруктов, сладостей, нужных в повседневной жизни вещей и полезных мелочей привезли представители нашего вуза для ребят. При покупке подарков учитывали пожелания юных заказчиков. Упаковкой занимались курсанты – они подписали каждый пакет именем его адресата, – рассказала официальный представитель Академии МВД Анжелика Выджак-Таргоня.
Помимо подарков, более семидесяти мальчишек и девчонок получили заботу, тепло и внимание. Курсанты поздравили ребят, расспросили об интересах и рассказали юным непоседам о своей будущей профессии.
Дед Мороз и Снегурочка, их помощники, а также будущие офицеры весело провели с детьми время у новогодней елки. И пусть в этом году из-за масок не видно, как искренне улыбаются дети и взрослые, все было понятно по их глазам.
Фото Академии МВД
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Офицеры и курсанты Академии МВД поздравили с Новым годом воспитанников столичного детского дома № 5
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