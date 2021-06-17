Одобрен перевод Водного кодекса на белорусский язык

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В сообщении сказано, что перевод одобрен экспертным советом, который состоит из представителей Администрации Президента, Национальной академии наук Беларуси, Палаты представителей Национального собрания, Министерства юстиции, Министерства культуры, Национального центра правовой информации, Национального центра законодательства и правовых исследований, ведущих вузов страны и иных организаций, в том числе негосударственных, и рекомендован для размещения на Национальном правовом интернет-портале.Отмечается, что кодекс регулирует отношения, возникающие при владении, пользовании и распоряжении водами и водными объектами, и направлен на охрану и рациональное, устойчивое использование водных ресурсов, а также на защиту прав и законных интересов водопользователей.Всего с начала работы экспертного совета были переведены на белорусский язык девять законодательных актов: Кодекс о браке и семье, Избирательный, Гражданский, Жилищный, Трудовой, Водный, Кодекс о земле, Кодекс о недрах и Кодекс о судоустройстве и статусе судей. С их текстами можно ознакомиться в разделе "Кодексы Республики Беларусь" на pravo.by.