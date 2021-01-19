Одну избил, другой нанес ножевое ранение: задержан брестчанин, который напал на девушек

- рассказалПравоохранители оперативно задержали 33-летнего местного жители. Мужчина - безработный и на момент совершения преступления был пьян.Милиционеры выяснили, что он причастен еще к одному преступлению. Тем же вечером, на одной из улиц Бреста подозреваемый напал с ножом и на школьницу, чтобы отобрать ее сумку. Он ранил девушку ножом.- прокомментировалСледователи дали правовую оценку действиям брестчанина и возбудили уголовные дела за разбой и хулиганство. Сейчас фигурант находится в ИВС. Ранее данный гражданин неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.Фото: скриншоты из видео МВД