Правоохранители задержали брестчанина за избиение учащейся колледжа и нападение с ножом на несовершеннолетнюю школьницу.
- 16 января вечером на автозаправке в Бресте к сотрудникам Московского отдела Департамента охраны МВД побеждала испуганная 18-летняя девушка. Она рассказала, что возвращалась домой по мосту на Варшавском шоссе. Ее преследовал неизвестный мужчина, потом напал, закрыл ей рот ладонью и избил. Девушка не растерялась: смогла его оттолкнуть и убежать. Она описала приметы того мужчины и указала точное место преступления, - рассказал начальник Московского (г. Бреста) отдела Департамента охраны МВД Андрей Панотчик.
Правоохранители оперативно задержали 33-летнего местного жители. Мужчина - безработный и на момент совершения преступления был пьян.
Милиционеры выяснили, что он причастен еще к одному преступлению. Тем же вечером, на одной из улиц Бреста подозреваемый напал с ножом и на школьницу, чтобы отобрать ее сумку. Он ранил девушку ножом.
- 16 января около 8 часов вечера была госпитализирована семнадцатилетняя девушка с резаной раной задней поверхности шеи. Сейчас она находится в травматологии ортопедического отделения на лечении. Ее жизни ничего не угрожает, - прокомментировал заведующий травматолого-ортопедическим отделением УЗ «Брестская детская областная больница» Андрей Бразовский.
Следователи дали правовую оценку действиям брестчанина и возбудили уголовные дела за разбой и хулиганство. Сейчас фигурант находится в ИВС. Ранее данный гражданин неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.
Фото: скриншоты из видео МВД
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Одну избил, другой нанес ножевое ранение: задержан брестчанин, который напал на девушек
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