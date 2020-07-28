Одну из потерпевших по делу «серых риелторов» подкупили – правда вместо обещанных $ 5 тыс. выплатили 200

Одну из потерпевших по делу «серых риелторов» подкупили за дачу показаний в суде в пользу обвиняемых.





По информации МВД, двое жителей Минска 40 и 35 лет заплатили деньги одной из потерпевших, чтобы та отказалась от своих показаний против одного из обвиняемых.

32-летняя жительница Березинского района во время следствия утверждала, что стала жертвой мошенников, которые обманом завладели столичной квартирой женщины, переселив ее в частном доме в Стародорожском районе. Дом позже сгорел, а хозяйка была вынуждена перебраться жить в другую деревню.

29 июня двое знакомых одного из фигурантов дела приехали домой к потерпевшей и пообещали ей 5 000 долларов, если она изменит свои показания в суде и заявит о непричастности фигуранта к преступлению, рассказали в пресс-службе МВД.

Женщина заявила на судебном заседании, что не имеет претензий не только к заключенному, но и к его подельнице. Правда, вместо обещанных 5000 долларов, она получила только 200.

При этом женщину сутки держали в Минске в съемной квартире, чтобы та не контактировала с сотрудниками правоохранительных органов до судебного заседания.

Обоих подозреваемых задержали и водворили в ИВС. Возбуждено уголовное дело за подкуп потерпевшего с целью его отказа от дачи показаний. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время действиям женщины по факту дачи заведомо ложного показания также будет дана правовая оценка.