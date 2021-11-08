Односельчане спасли пенсионерку при пожаре в Белыничском районе

О пожаре в агрогородке Светиловичи стало известно 7 ноября около 17:30. Прибывшие на место спасатели обнаружили горящий дом с обрушившейся крышей.Выяснилось, что в доме проживает пожилая женщина. До прибытия работников МЧС из жилища ее вывели односельчане.Один из них работает в МЧС водителем, во время пожара был не на службе. Он и еще один местный житель проникли в задымленный дом через окно, обнаружили сидящую на диване хозяйку и вытащили ее через окно на улицу. Женщина не пострадала.В результате пожара уничтожена кровля и имущество в доме, повреждена веранда. Причина случившегося устанавливается.Фото Могилевского областного управления МЧС