Небольшой самолет Piper 32 упал на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан (штат Юта). В результате инцидента, произошедшего в субботу, три человека погибли, а еще четыре пострадали, сообщает ТАСС.
В полицейском управлении города проинформировали, что на борту одномоторного самолета было шесть человек. Трое из них, среди которых девятимесячный ребенок, погибли. Остальные пострадали. В доме, на который рухнул Piper 32, находилась пожилая женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.
После падения самолета на месте ЧП начался пожар. Огонь повредил как минимум три дома.
Фото: fox13now.com
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Одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Юта
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