Однажды в Шабанах: рейд с участковым инспектором милиции по одному из микрорайонов Минска

Суббота. Минский микрорайон Шабаны, улица Алеся Бачило. Около городского отдела милиции №1 меня встречает Андрей Крищенович. «Все. Сделаешь из меня знаменитость», - шутит старший участковый инспектор милиции Заводского РУВД. И знакомит с планом работы. Во время сегодняшнего рейда он объяснит, чем отличается служба участковых в привычные для большинства людей выходные дни от той, которую несут по будням. Расскажет офицер и о специфике района.

На выходных работы становится больше

На самом деле, говорит майор милиции, отличий в службе по выходным немного, но они весьма заметны:

- Все точно так же, как и по понедельникам, вторникам, средам… Отличие в интенсивности: по выходным работы значительно больше. Ведь в субботу, воскресенье у многих людей, злоупотребляющих алкоголем, становится больше времени на свое «хобби». Отсюда - увеличение семейно-бытовых конфликтов. Приходится частенько выбывать на вызовы. Да и шумных ночных сборищ во дворах и на детских площадках тоже становится больше.

Именно поэтому сейчас, с самого утра, мы идем проверить и предупредить мужчину, который любит пошуметь с собутыльниками во время «культурного отдыха». Андрей Николаевич уверено стучит кулаком в дверь квартиры в доме №105 на улицы Селицкого: «Иваныч, открывай, знаю, что ты тут: соседи вчера жаловались, что ты буянил почти до утра». Через некоторое время на пороге появляется мужчина с опухшим лицом красноватого оттенка. «Здравствуйте, товарищ майор, выдумывают они! Может, телевизор громче обычного работал просто», - лукавит хозяин квартиры. Участковый же предупреждает: «На первый раз провожу разъяснительную беседу, но если продолжишь мешать жильцам, то устным замечанием уже не отделаешься». Иваныч бормочет что-то невнятное о фантазиях соседей и обещает вести себя прилежно. Возможно, сегодня вечером будет на один вызов меньше. А мы продолжаем идти по запланированному маршруту.

То нехорошее поколение уже выросло

Микрорайон специфический. Есть жилой сектор, но еще в него включен огромный административный участок - промышленная зона «Шабаны». «Кроме жилого сектора, я обслуживаю еще и ее. Это особенности нашего Городского отдела милиции в отличии от других в Заводском районе», - обращает внимание милиционер.

По дороге интересуюсь обстановкой в микрорайоне. Некогда Шабаны имели не самую положительную репутацию. Крищенович рассказывает, как стало сейчас:

- По сравнению с 2007 годом, когда я пришел сюда, отучившись в Академии МВД на факультете милиции, разница колоссальная. За 13 лет моей службы многое изменилось. В плане криминогенной обстановки здесь было гораздо сложнее, чем сейчас. Раньше мы реагировали на сообщения граждан намного чаще. На данный момент, думаю, вызовов стало процентов на пятьдесят меньше. На мой взгляд, тут роль сыграли несколько факторов. Это и работа милиции, и, наверное, просто то нехорошее поколение уже выросло. Обзавелись семьями, остепенились. Кто-то, возможно, ушел из жизни. Кого-то осудили на большие сроки. Сейчас таких личностей, с ярко выраженной криминальной направленностью, которые бахвалятся тем, что они отбыли в колонии наказание, уже не встретишь. И каких-то разборок авторитетов, «смотрящего» за районом - сегодня ничего такого уже нет. Преступники стали бояться милицию, а добропорядочные граждане чувствуют, что могут спокойно ходить по улицам города.

Вдруг видим, как дедушка лет 80 начинает бодро переходить оживленную проезжую часть - на красный сигнал светофора. Мой собеседник прерывает свой рассказ и спешит вернуть пенсионера на участок для пешеходов: «Куда же вы на красный! Это же не только для жизни и здоровья опасно, но и для кошелька». Получив обещание пожилого человека впредь соблюдать правила, Андрей Крищенович качает головой: «Уверен, он и в следующий раз так поступит, но не штрафовать же старика…»

Вскоре звоним в еще одну квартиру. Здесь живет семья, в которой взрослый сын сильно злоупотреблял спиртным. Дошло до того, что его осудили за хулиганство. А около года назад он вернулся из ЛТП, после этого вроде бы встал на путь исправления. Давно молодого человека не проверяли. Дверь открывает отец проблемного гражданина: «Здравствуйте, Андрей Николаевич, сын изменился до неузнаваемости. Уже год к стакану не притрагивается. Спасибо вам!» Участковый скромно отвечает, что просто выполняет свою работу, не стоит благодарности. Но мужчина остается при своем мнении, рассказывает, каким стал его сын: работу нашел, девушка у него есть, родителям часто предлагает помощь.

Риск для жизни был колоссальный

Продолжаем совершать обходы по квартирам. Истории этих людей похожи, но в то же время разные.





Подходим к подъезду одного из домов. На лавочке разместились трое мужчин. "С вами-то я и хотел побеседовать. Нечего тут по вечерам распивать, жалуются жильцы дома!", - обращается майор милиции к ним. "Андрей Николаевич, вы же меня знаете, никому я не мог помешать", - вмиг становится серьезным один из товарищей, стискивая рукой горлышко от бутылки с газировкой.

Продолжаем следовать по маршруту. В пути спрашиваю: много ли за время службы происходило запоминающихся случаев? Майор милиции смеется: «Я столько лет в этой профессии, что уже ничему не удивляюсь!» Но все же припоминает одну из историй. Прибыли на вызов мужчины: его сын, находящийся в состоянии наркотического опьянения, схватил нож и заперся в комнате. По просьбе встревоженного отца участковый с силой толкнул межкомнатную дверь. Около стены стоял молодой мужчина и держал в направлении вошедших нож. Крищенович хорошо помнит свои ощущения, когда увидел такую картину: «В метре от меня стоит наркоман с безумными глазами и направляет в мою сторону клинок». Милиционер тут же среагировал: прихватил руку с ножом и произвел загиб за спину. Вовремя на помощь подоспел напарник. Вместе обезоружили и задержали неадекватного человека.

«Работа опасная, не знаешь, что тебя ждет. Идешь на рядовой вызов, который может закончиться вот таким инцидентом или еще хуже. Риск для жизни тогда был колоссальный», - вспоминает Андрей Николаевич.

Возвращаясь к общественному пункту охраны правопорядка, мой собеседник рассказывает, что работа участкового инспектора милиции — это не только посещение домов, где проживают состоящие на учете граждане. Быть в курсе того, что происходит в районе, обращать внимание на наиболее криминогенные места, спешить на всевозможные инциденты и, разумеется, проводить профилактику преступлений, правонарушений, семейного насилия – вот лишь некоторые задачи. А еще, хоть для этого и есть другая милицейская служба, нужно проверять владельцев охотничьего оружия: на месте ли оно, правильно ли хранится… Обязанностей действительно много.

Вот и сейчас, прощаясь, офицер уже обсуждает по телефону какие-то рабочие вопросы. Андрей Крищенович желает удачи и поднимется по ступенькам городского отдела милиции №1. Но буквально сразу же выходит на улицу и садится в служебное авто. Похоже, появились новые задачи.