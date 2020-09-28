Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выражает серьезную обеспокоенность и озабоченность в связи с возобновлением 27 сентября вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, в ходе которого с обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди мирного населения. Нарушен режим прекращения огня, применяется тяжелое вооружение, в том числе артиллерия, танки и авиация, а также ударные БПЛА, сообщается на официальном сайте Организации Договора о коллективной безопасности.
Фото: архив БЕЛТА
"Сложившаяся ситуация не способствует выполнению соглашения о прекращении огня 1994 года и взаимных обязательств не применять силу в рамках мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня и вернуться к переговорному процессу, который ведут сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами. Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно призывали Стороны добиваться урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путем и воздерживаться от провокационных действий с целью недопущения эскалации напряженности", – говорится в сообщении.
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ОДКБ: решить конфликт в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами
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