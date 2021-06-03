ОДКБ провела штабные переговоры о подготовке учения спецназа "Гром-2021"

Штабные переговоры о подготовке специального учения с формированиями сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ под кодовым названием "Гром-2021" состоялись 1–3 июня в Армении, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"Мероприятие прошло в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год", – сказал пресс-секретарь.
В переговорах приняли участие представители внутренних войск МВД Беларуси, полиции и других заинтересованных министерств и ведомств Армении, МВД Кыргызстана, МВД России, Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана и Секретариата ОДКБ.
"В ходе штабных переговоров рассмотрены и согласованы основы замысла и порядок проведения учения; составы руководства учения и национальных контингентов государств - членов ОДКБ, привлекаемых на учение, сроки и порядок прибытия их в район учения; порядок развертывания и состав оперативного штаба формирований сил специального назначения КСОР ОДКБ для проведения совместной специальной операции, а также вопросы всестороннего обеспечения учения", – добавил пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности.
Во время учения, проведение которого запланировано на территории Армении, в два этапа будут отработаны практические действия формирований сил специального назначения КСОР ОДКБ с задействованием бронетехники, специального автотранспорта, авиации, беспилотных летательных аппаратов, служебно-разыскных собак.
Фото: БЕЛТА
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