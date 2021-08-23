ОДКБ призывает к поиску возможностей для исключения гражданского противостояния в Афганистане

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Станислав Зась сообщил, что на сессии обсуждалась возможность возникновения гражданского противостояния на территории Афганистана, в частности между северными провинциями и движением талибов.- подчеркнул генеральный секретарь. -, - заявил Станислав Зась.Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проводится по инициативе России. Она прошла под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В мероприятии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Помимо лидеров стран ОДКБ в саммите участвовал и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.