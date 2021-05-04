В Организации Договора о коллективной безопасности приветствуют достижение договоренностей о прекращении столкновений на кыргызско-таджикской границе. Об этом говорится в комментарии ОДКБ по ситуации на границе между двумя этими государствами, пишет БЕЛТА.
"В ОДКБ приветствуют достижение договоренностей о прекращении столкновений на кыргызско-таджикской границе, отвод дополнительных воинских подразделений с боевой техникой и стремление сторон к урегулированию спорных пограничных вопросов политико-дипломатическими методами в духе союзничества и добрососедства, лежащем в основе деятельности организации", – отмечается в комментарии.
Фото: БЕЛТА
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ОДКБ приветствует кыргызско-таджикские договоренности
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