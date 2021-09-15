ОДКБ окажет помощь Таджикистану в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном

Государства – члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сошлись во мнении и готовы оказать Таджикистану помощь, если ситуация на границе с Афганистаном ухудшится. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам совместного заседания Совета министров обороны, Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что ситуация в Афганистане особенно беспокоит ОДКБ.
– Все государства – члены ОДКБ едины во мнении и еще раз подтвердили общую позицию. В случае обострения ситуации на южных рубежах ОДКБ Таджикистану будет оказана вся необходимая военная и дипломатическая помощь, – заявил Зась.
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