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ОДКБ: миграционный кризис грозит перерасти в большую беду для тысяч мирных людей

Миграционный кризис может стать большой бедой для тысяч мирных людей. Об этом сказано в поступившем в БЕЛТА комментарии Секретариата ОДКБ на тему ситуации на белорусско-польской границе.


- Мы внимательно и с озабоченностью следим за миграционным кризисом на белорусско-польской границе, - отметили в Секретариате ОДКБ. - Возникший миграционный кризис грозит перерасти в большую беду для тысяч мирных людей, среди которых множество женщин и детей.

- Рассчитываем, что стороны при поддержке авторитетных международных организаций предпримут все возможные политико-дипломатические и гуманитарные меры для мирного разрешения проблемы, чтобы она не переросла в угрозу безопасности на границе государства - члена ОДКБ, - заявили в Секретариате ОДКБ.

Фото из архива БЕЛТА
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