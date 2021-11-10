ОДКБ: миграционный кризис грозит перерасти в большую беду для тысяч мирных людей

Миграционный кризис может стать большой бедой для тысяч мирных людей. Об этом сказано в поступившем в БЕЛТА комментарии Секретариата ОДКБ на тему ситуации на белорусско-польской границе.
- Мы внимательно и с озабоченностью следим за миграционным кризисом на белорусско-польской границе, - отметили в Секретариате ОДКБ. - Возникший миграционный кризис грозит перерасти в большую беду для тысяч мирных людей, среди которых множество женщин и детей.
- Рассчитываем, что стороны при поддержке авторитетных международных организаций предпримут все возможные политико-дипломатические и гуманитарные меры для мирного разрешения проблемы, чтобы она не переросла в угрозу безопасности на границе государства - члена ОДКБ, - заявили в Секретариате ОДКБ.
Фото из архива БЕЛТА