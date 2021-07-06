Одиннадцать мест, где 6 июля работают мобильные датчики контроля скорости в Минске

С 7:00 до 20:00 мобильные устройства будут работать по ул. Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь, и ул. Чкалова, д. 1 (максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч).С 12:00 до 24:00 контроль скорости с помощью датчиков будет осуществляться на 53-м км МКАД (можно передвигаться со скоростью 90 км/ч), пр. Независимости, д. 99 (максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч), пр. Партизанский, д. 75 (здесь действует скоростное ограничение в 60 км/ч), ул. Орловская, д. 80 (60 км/ч) и пр. Независимости, д. 156, где водителям транспортных средств разрешено ехать со скоростью не более 80 км/ч.С 19:30 до 3:00 мобильные датчики будут установлены на пр. Партизанский, д. 108 к. 2 (действует скоростное ограничение в 60 км/ч), ул. Кальварийская, д. 25 (60 км/ч), ул. Маяковского, д. 24 (максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч), пр. Партизанский, д. 8, где водители могут ехать со скоростью не выше 60 км/ч.ГАИ обращает внимание на данную информацию и просит соблюдать скоростной режим.