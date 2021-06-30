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  2. Одиннадцать мест, где 30 июня будут работать мобильные датчики контроля скорости в Минске

Одиннадцать мест, где 30 июня будут работать мобильные датчики контроля скорости в Минске

Сегодня мобильные датчики контроля будут фиксировать скорость на 11 участках столицы. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


В период с 12:00 до 24:00 устройства будут располагаться на МКАД, 41 км, где водители могут ехать со скоростью 90 км/ч; МКАД, 53 (максимальная разрешенная скорость составляет 90 км/ч; ул. Денисовская, в районе пересечения с пер. Соколянским (передвигаться можно со скоростью не более 60 км/ч; пр. Независимости – ул. Фогеля (80 км/ч); пр. Независимости, д.45 (60 км/ч); пр. Партизанский, д.147 (60 км/ч).

С 19:30 до 03:00 контроль скорости с помощью мобильных датчиков будет осуществляться на ул. Ташкентская, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч); ул. Кальварийская, д.25 (60 км/ч); пр. Партизанский, д.75(60 км/ч); пр. Победителей – пер. Веснинка (80 км/ч) и на пр. Независимости, д.161Б, где транспортные средства могут ехать со скоростью не выше 80 км/ч.

ГАИ обращает внимание на данную информацию и просит соблюдать скоростной режим.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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