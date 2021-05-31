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Один из выходов станции метро "Московская" закрыт на ремонт до 15 июня

В Минске с сегодняшнего дня до середины июня будет закрыт на ремонт один из выходов станции метро "Московская". Такая информация опубликована в Telegram-канале столичной подземки. 


– С 31 мая по 15 июня продлен ремонт выхода №1-1 станции "Московская", и в данный период он будет полностью закрыт, – отмечается в сообщении.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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