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  2. Один из выходов со станции метро «Фрунзенская» закроют с 28 сентября по 22 октября

Один из выходов со станции метро «Фрунзенская» закроют с 28 сентября по 22 октября

Такую новость сообщили в Telegram-канале Минского метрополитена.


Причиной временного закрытия выхода № 4-1 станут ремонтные работы. 

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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