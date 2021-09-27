Главная Один из выходов со станции метро «Фрунзенская» закроют с 28 сентября по 22 октября Опубликовано: 27.09.2021 17:42:00 877 Один из выходов со станции метро «Фрунзенская» закроют с 28 сентября по 22 октября Такую новость сообщили в Telegram-канале Минского метрополитена. Причиной временного закрытия выхода № 4-1 станут ремонтные работы. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Минск метро транспорт Подготовил(а): Светлана КРАВЧЕНКО Написать автору Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ Версия для печати Новости и статьи