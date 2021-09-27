Один человек погиб в результате землетрясения на острове Крит

По информации Афинско-Македонского агентства новостей (АМНА), жертвой землетрясения стал рабочий, которого завалило обрушившейся крышей церкви Профитис Илиас в городе Аркалохори (область Ираклион). Тело погибшего достали из-под обломков спасатели. Другой рабочий, который в момент подземных толчков также находился в церкви, не пострадал.Уточняется, что еще девять человек ранены в результате колебаний земной поверхности. Два человека с переломами были госпитализированы, а семеро с легкими ранениями доставили в местные поликлиники. Был спасен один житель населенного пункта Пацидерос, который оказался в ловушке внутри своего дома, поскольку не мог открыть дверь из-за повреждений, нанесенных подземными толчками.В настоящее время пожарная служба Греции зафиксировала большое количество повреждений зданий в населенных пунктах Руссохория, Архонтико и Пацидерос.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, на Крите сегодня произошло землетрясение магнитудой 6,2. Афинский геодинамический институт позднее сообщил, что у подземного толчка была магнитуда 5,8. Эпицентр колебаний земной поверхности зафиксировали в 20 километрах к юго-востоку от города Ираклион, где проживают около 137 тыс. человек. Очаг стихии зарегистрировали на глубине 10 километров.