Один человек погиб в результате крушения прогулочного судна в Белом море

Пассажирка, спасшаяся с судна "Фаворит", которое потерпело бедствие и затонуло в Кандалакшском заливе Белого моря недалеко от населенного пункта Кашкаранцы, умерла от переохлаждения по пути в медицинское учреждение, передает ТАСС.
– Трое без вести пропавших, один мужчина живой и одна женщина умерла в "скорой", – уточнили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Сегодня с частного судна "Фаворит" в Белом море к востоку от Кандалакшского залива поступил сигнал бедствия. В Росморречфлоте сообщили, что в службу "112" дозвонилась пассажирка. Во время шторма судно частично затонуло, а находившиеся на борту люди успели воспользоваться спасательным плотом, который с помощью приливных волн самостоятельно добрался до берега. Однако по прибытии спасатели на плоту никого не обнаружили. Позднее источник сообщил агентству, что у берега были найдены двое человек. Они находились в сознании.
Фото: ТАСС