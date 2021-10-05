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Один человек погиб в результате крушения прогулочного судна в Белом море

Пассажирка, спасшаяся с судна "Фаворит", которое потерпело бедствие и затонуло в Кандалакшском заливе Белого моря недалеко от населенного пункта Кашкаранцы, умерла от переохлаждения по пути в медицинское учреждение, передает ТАСС.


– Трое без вести пропавших, один мужчина живой и одна женщина умерла в "скорой", – уточнили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Сегодня с частного судна "Фаворит" в Белом море к востоку от Кандалакшского залива поступил сигнал бедствия. В Росморречфлоте сообщили, что в службу "112" дозвонилась пассажирка. Во время шторма судно частично затонуло, а находившиеся на борту люди успели воспользоваться спасательным плотом, который с помощью приливных волн самостоятельно добрался до берега. Однако по прибытии спасатели на плоту никого не обнаружили. Позднее источник сообщил агентству, что у берега были найдены двое человек. Они находились в сознании.

Фото: ТАСС
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