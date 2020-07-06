Один абитуриент удален с централизованного тестирования по иностранному языку за шпаргалку

На ЦТ по иностранному языку в этом году зарегистрировались около 26,5 тысячи человек. Абитуриенты имели возможность пройти испытание по одному из пяти иностранных языков: английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому., – рассказал директор РИКЗ.Кроме того, Юрий Миксюк напомнил, за какие еще нарушения абитуриент может лишиться возможности сдавать ЦТ. Так, в аудиторию нельзя приносить телефоны и другие средства связи, устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию. Только на централизованное тестирование по химии и физике можно взять с собой калькулятор. Во время тестирования запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, просить других людей о помощи для выполнения заданий. Пересдать тестирование по предмету можно будет лишь в следующем учебном году.Очередное ЦТ пройдет 8 июля. Абитуриентов ожидает тестирование по химии.Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались более 64 тысяч абитуриентов.