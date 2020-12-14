С наступлением холодов владельцы питомцев особенно волнуются насчет того, нужно ли одевать животных перед выходом на улицу. Ветеринарный врач Федор Меркулов считает, что делать это однозначно стоит, к тому же домашним любимцам не помешало бы приобрести какую-нибудь обувь. О том, почему это так важно, специалист рассказал на своем YouTube-канале.
– Лучше, конечно, одеть животное. Ничего страшного не будет, если питомец будет в костюмчике. Подобной одежды сейчас много в зоомагазинах. Если же нет возможности купить костюм для собаки, его можно связать самостоятельно, – заметил Федор Меркулов.
Не стоит пренебрегать и ботинками для питомцев. По мнению специалиста, эти вещи не только модные, но и полезные.
– Дворники рассыпают по дорогам реагенты, которые потом попадают на лапы собаки. В этих местах кожа не защищена, поэтому может возникнуть раздражение. Обувь же защищает от подобного воздействия. Хочу отметить, что также есть специальный крем для смазывания лапок и кончика носа. Он оберегает уязвимые участки от пересыхания, – добавил ветеринар.
Купить такое средство, рассказал специалист, можно в любом зоомагазине. Стоит только обратиться к консультанту и он предложит подходящие варианты.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
481
Одежда для собак: прихоть хозяина или необходимость? Отвечает ветеринарный врач
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter