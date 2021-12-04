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  2. Очередной гуманитарный груз прибыл сегодня на границу. Сегодня — это продукты

Очередной гуманитарный груз прибыл сегодня на границу. Сегодня — это продукты

Соки и йогурты желающие получили к завтраку, сейчас ожидают раздачи небольшие сухпайки. В них вкусности к чаю: сухари, сгущенка и печенье.

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