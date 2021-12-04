Главная Очередной гуманитарный груз прибыл сегодня на границу. Сегодня — это продукты Опубликовано: 04.12.2021 11:00:22 634 Очередной гуманитарный груз прибыл сегодня на границу. Сегодня — это продукты Соки и йогурты желающие получили к завтраку, сейчас ожидают раздачи небольшие сухпайки. В них вкусности к чаю: сухари, сгущенка и печенье. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы граница Красный Крест гуманитарная помощь Мария КРУШЕВСКАЯ Написать автору Версия для печати Новости и статьи