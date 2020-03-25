Очередной чартер "Белавиа" доставит из Внуково в Минск 138 белорусов и граждан третьих стран

Ранее уже были организованы три чартерных рейса "Белавиа" во Внуково для доставки белорусских граждан домой. Первый борт 20 марта вывез из Внуково около 100 белорусов. Вторым чартером в ночь на 23 марта было перевезено 82 человека, в том числе трое иностранцев (граждане Армении, Украины и Литвы). 24 марта на чартерном рейсе "Белавиа" в Минск прибыли более 70 человек, включая граждан Армении, Казахстана, Нидерландов, России и Украины.
Россия с 18 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. При этом первоначально оставила только возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Беларусь в течение 24 часов. Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывает в московский аэропорт Внуково, из которого в настоящее время нет прямых рейсов в Минск. Позднее российская сторона смягчила условия транзита, разрешив гражданам стран СНГ, в том числе Беларуси, следовать транзитом через другие воздушные пункты пропуска.