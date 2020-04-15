Карьерный самосвал БЕЛАЗ-75137 на днях был отправлен в адрес болгарской компании «Елаците-Мед» АО. Машина пополнит парк белорусских самосвалов большой грузоподъемности, который насчитывает в этой стране около 50 единиц, сообщила пресс-служба предприятия.
Машинокомплект БЕЛАЗ-7513 грузят для транспортировки на медный карьер «Елаците». Фото: belaz.by
«БЕЛАЗы» серии 7513 — это одни из самых востребованных карьерных самосвалов не только на рынке СНГ, но и далеко за его пределами. Белорусские большегрузы этого класса работают в разных климатических условиях, перевозят горную массу высоко в горах и в глубоких карьерах. Семь модификаций БЕЛАЗ-7513 в 140 исполнениях позволяют добывающим компаниям выбрать самосвал, максимально соответствующий их запросам и условиям эксплуатации.
На мировом рынке в классе грузоподъемности 110—136 тонн БЕЛАЗ является абсолютным лидером по итогам 2019 года с удельным весом порядка 70%. Технические решения, воплощенные в БЕЛАЗ-7513, делают самосвал надежным, безопасным и максимально эффективным в работе.
"Конструкция заднего моста самосвала позволила свести до минимума трудоемкость технического обслуживания рабочих тормозных механизмов. Новая платформа обеспечила рациональную загрузку, при этом по заказу потребителей карьерные самосвалы могут комплектоваться кузовами разного объема по вместимости, обеспечивая рациональную грузоподъемность карьерного самосвала при перевозке породы различной плотности", — рассказали в пресс-службе.
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Очередной 130-тонный «БЕЛАЗ» будет работать на медном карьере в Болгарии
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