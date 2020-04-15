Очередной 130-тонный «БЕЛАЗ» будет работать на медном карьере в Болгарии

Машинокомплект БЕЛАЗ-7513 грузят для транспортировки на медный карьер «Елаците». Фото:

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«БЕЛАЗы» серии 7513 — это одни из самых востребованных карьерных самосвалов не только на рынке СНГ, но и далеко за его пределами. Белорусские большегрузы этого класса работают в разных климатических условиях, перевозят горную массу высоко в горах и в глубоких карьерах. Семь модификаций БЕЛАЗ-7513 в 140 исполнениях позволяют добывающим компаниям выбрать самосвал, максимально соответствующий их запросам и условиям эксплуатации.На мировом рынке в классе грузоподъемности 110—136 тонн БЕЛАЗ является абсолютным лидером по итогам 2019 года с удельным весом порядка 70%. Технические решения, воплощенные в БЕЛАЗ-7513, делают самосвал надежным, безопасным и максимально эффективным в работе., — рассказали в пресс-службе.