Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет в Минске 28 мая 2021 года. Такое решение принято по итогам прошедшего сегодня заседания Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции под председательством Премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова.
Основная часть заседания была посвящена актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, в том числе с учетом сложившейся в странах Содружества и в мире эпидемиологической ситуации.
Главы правительств утвердили План мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. План охватывает период с 2021 по 2025 год и содержит 29 разделов, посвященных, в частности, торгово-экономическому сотрудничеству, промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и информатизации, агропромышленному комплексу, валютно-финансовой политике, рынку труда.
Без обсуждения подписан целый ряд предварительно согласованных документов по различным направлениям деятельности. К ним, в частности, относятся программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, сфере инноваций, повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей.
Подписаны два соглашения, регламентирующие взаимодействие в области трансграничных перевозок радиоактивных материалов и цифрового развития общества, а также утверждены две концепции – межрегионального и приграничного сотрудничества и сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения – вместе с планами мероприятий по их реализации.
Кроме того, утверждены План мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств – участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2020–2025 годов и План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2021–2022 годы.
Подписаны также документы, касающиеся развития объединенных систем ПВО и контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран Содружества.
Традиционно большой блок представленных к подписанию главами правительств документов относится к вопросам финансового обеспечения деятельности органов Содружества Независимых Государств.
Фото: cis.minsk.by
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Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет в Минске 28 мая 2021 года
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