Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.05
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет в Минске 28 мая 2021 года

Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет в Минске 28 мая 2021 года

Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет в Минске 28 мая 2021 года. Такое решение принято по итогам прошедшего сегодня заседания Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции под председательством Премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова.

Основная часть заседания была посвящена актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, в том числе с учетом сложившейся в странах Содружества и в мире эпидемиологической ситуации.


Главы правительств утвердили План мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. План охватывает период с 2021 по 2025 год и содержит 29 разделов, посвященных, в частности, торгово-экономическому сотрудничеству, промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и информатизации, агропромышленному комплексу, валютно-финансовой политике, рынку труда.

Без обсуждения подписан целый ряд предварительно согласованных документов по различным направлениям деятельности. К ним, в частности, относятся программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, сфере инноваций, повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей.

Подписаны два соглашения, регламентирующие взаимодействие в области трансграничных перевозок радиоактивных материалов и цифрового развития общества, а также утверждены две концепции – межрегионального и приграничного сотрудничества и сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения – вместе с планами мероприятий по их реализации.

Кроме того, утверждены План мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств – участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2020–2025 годов и План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2021–2022 годы.

Подписаны также документы, касающиеся развития объединенных систем ПВО и контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран Содружества.

Традиционно большой блок представленных к подписанию главами правительств документов относится к вопросам финансового обеспечения деятельности органов Содружества Независимых Государств.

Фото: cis.minsk.by
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Кочанова: здоровье людей - приоритетное направление социальной политики нашей страны
В первом матче 28-го тура футбольного ЧБ «Минск» вырвал победу у «Ислочи»
В Гомеле горожанин поджег собственный дом и стал фигурантом уголовного дела
На СЗАО «БЕЛДЖИ» успешно освоили производство еще одного автомобиля
На юго-востоке Минска открыли новое место для семейного отдыха – водный объект «Запруда»
В Полоцке после реконструкции открыли долгожданный мост
В Беларуси изменены правила оказания почтовых услуг
Власти Австрии намерены закрыть мечети, пропагандирующие радикальные идеи
Суперсовременный ясли-сад сегодня презентовали в Смолевичах
Умер Михаил Жванецкий
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Менская брама
Грета Тунберг обратилась к Дональду Трампу и высмеяла его
В честь своего юбилея Viber выпустил мини-сериал
Готовимся жить с COVID-19 до лета?
Областной этап конкурса «Студент года» в Могилеве – стрим
В Молодечно легковушка сбила школьницу
Главы правительств СНГ утвердили новую Межгоспрограмму инновационного сотрудничества
Какова должна быть роль государства в решении квартирного вопроса?
Новый детский сад с бассейном и мини-центром безопасности открылся в Минске
Главы правительств СНГ утвердили План мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года
Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет в Минске 28 мая 2021 года
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Звонкий мяч
Новый жилой дом открыли в Мозыре к 7 ноября
В Новосибирске медсестра туберкулезной больницы издевалась над ребенком
Национальная библиотека Беларуси приглашает на литературный вечер, посвященный юбилею писателя Яна Скрыгана
В Могилеве введен масочный режим
В декабре трудовые пенсии белорусов вырастут в среднем на 5,4%
Что делать с осенним опадом
Природный газ пришел в агрогородок Стародорожского района
«Беларусбанк» снова принимает заявки на субсидируемые жилищные кредиты
В Гомеле иностранец-вымогатель грозил взорвать соотечественника
МАРТ: производители продуктов питания и торговля должны оптимизировать ассортимент в интересах потребителей
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Расти внутрь
Три машины столкнулись на МКАД – движение было затруднено
Под Брестом открыли доплеровский метеорологический радиолокатор
Что позволит экономике перейти на качественно новый уровень
Премьера спектакля «Хайп» прошла в Минском областном драматическом театре
Минчане оплатили жилищно-коммунальные услуги на 100,65%
Чем опасны безалкогольные пиво и вино
Чем грозит выращивание наркосодержащих растений
Экспорт белорусского продовольствия вырос более чем на 6 процентов
В Беларуси выздоровели и выписаны 89 555 пациентов с COVID-19
В Минске работает выставка, посвященная сразу нескольким белорусским драматургам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Каранi незалежнасцi
Головченко: некоторые соседи Беларуси продемонстрировали готовность воспользоваться осложнением ситуации в нашей стране для усиления собственного IT-сектора
В Ошмянах торжественно открыли после масштабной модернизации ясли-сад № 3
Головченко: для Беларуси строительство АЭС – созидательный проект для долгосрочного устойчивого развития страны и укрепления экономического суверенитета
Авторы
СКАНИРУЙТЕ