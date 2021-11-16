Очередное заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Казахстане в мае 2022 года

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Об этом сообщается на сайте посольства Республики Беларусь в Российской Федерации.
Во время заседания состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам экономической и гуманитарной повестки дня.
– Главы делегаций подписали Соглашение о сотрудничестве по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, утвердили Концепцию стратегического развития железнодорожного транспорта на "пространстве 1520" до 2030 года. Были также утверждены Комплексный план мероприятий на 2021–2025 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года и План мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия, – говорится в тексте сообщения.
Также приняты иные решения, в том числе о финансовом обеспечении деятельности органов СНГ.
Кроме того, решено провести очередное заседание Совета глав правительств Содружества в мае будущего года в Республике Казахстан. Республикой Беларусь выражена признательность Исполнительному комитету СНГ, Республике Узбекистан, Республике Казахстан и всем странам СНГ за оказанное содействие в выполнении функции текущего председательства в Содружестве.