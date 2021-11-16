Очередное заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Казахстане в мае 2022 года

Во время заседания состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам экономической и гуманитарной повестки дня.говорится в тексте сообщения.Также приняты иные решения, в том числе о финансовом обеспечении деятельности органов СНГ.Кроме того, решено провести очередное заседание Совета глав правительств Содружества в мае будущего года в Республике Казахстан. Республикой Беларусь выражена признательность Исполнительному комитету СНГ, Республике Узбекистан, Республике Казахстан и всем странам СНГ за оказанное содействие в выполнении функции текущего председательства в Содружестве.