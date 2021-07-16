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Очередное заседание Конституционной комиссии пройдет 21 июля

Очередное заседание Конституционной комиссии запланировано на 21 июля, информирует БЕЛТА.


Как сообщили в рабочей группе по информационному обеспечению деятельности Конституционной комиссии, на заседании, которое состоится уже на следующей неделе, будут подведены итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Республики Беларусь.
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Фото: Александр КУШНЕР
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