Скопление грузового транспорта наблюдается сейчас на границе Беларуси с Литвой и Латвией. Больше всего фур ожидают выезда на белорусско-литовском рубеже. Такая информация опубликована на сайте Госпогранкомитета.
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Наибольшее количество транспорта – более 600 фур – в пункте пропуска "Каменный Лог". Еще по 290 большегрузов стоят в очереди в "Привалке" и "Котловке". 270 единиц ждут в "Беняконях", 140 – в "Видзах".
Грузовики стоят и на границе с Латвией: в "Урбанах" скопилось более 200 машин, в "Григоровщине" – свыше 150.
Очередей на выезд в Украину и Польшу не наблюдается.
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Очереди на выезд из Беларуси в Европу стали больше: ожидают почти две тысячи грузовиков
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